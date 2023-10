Ci sono anche Lautaro Martinez e, ovviamente, Mauro Icardi tra gli argomenti trattati da Cenk Ergun nella chiacchierata con La Gazzetta dello Sport. Il ds del Galatasaray spende parole al miele per Maurito: "Per me è un fenomeno, uno dei calciatori più forti che ho visto da quando sono al Galatasaray: lui non vede la porta, la sente. Solo gli attaccanti di razza hanno questa caratteristica. Adesso in Italia siete tutti pazzi per Lautaro Martinez, che ha una media gol più bassa di quella che aveva Mauro, e la sua Inter era molto meno competitiva. Per questo dico a tutti che lui è il più forte".

In Italia alcuni suoi comportamenti hanno fatto parecchio discutere.

"A noi invece ha dato tutt’altra impressione, è un bravo ragazzo con una famiglia bellissima. Quando ha qualche giorno di riposo passa tutto il tempo con sua moglie e i figli, amano andare in giro per Istanbul. Wanda quando può va a visitare le moschee".

Zaniolo?

"Mai visto un calciatore della sua età passare così tanto tempo in palestra, di solito più si invecchia più tempo si dedica ai pesi e meno alla corsa, lui ha fatto l’esatto contrario. Quando è arrivato da noi si è allenato benissimo, ci teneva a riscattarsi dopo la Roma. Forse tornerà, ma mi ha dato l’impressione di essere più intenzionato ad andare a giocare in Premier".

Balotelli?

"Un bravo giocatore che è andato nella squadra giusta: Adana è una città calda, una Napoli turca. Da noi si dice “non puoi andare ad Adana per riposare”, il kebab è piccante, il sole cocente e la vita notturna è la migliore. Anche i dirigenti sanno che lì funziona così e accettano lo stile di vita che tengono i loro calciatori".