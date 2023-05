Questa sera, a Piazza di Siena in Roma, una finale da vincere da protagonista, ovvero quella dell'Italia Polo Challenge. Ma fra due settimane, l'argentino Pedro Llorente, giocatore argentino di polo e portabandiera del club Harpa-HPE, sarà al fianco dell'Inter e in particolare dei suoi connazionali Javier Zanetti e soprattutto Lautaro Martinez per la finale di Champions League contro il Manchester City: "Vedere gli argentini dominare nello sport è sempre bello. Lo hanno fatto tutti con la stessa maglia al Mondiale in Qatar, proviamo a farlo noi nel polo, e spero lo faccia anche Lautaro a Istanbul”, le sue parole.