Partita incredibile allo stadio Francis Le-Blé di Brest, dove la formazione locale è riuscita a sconfiggere il Lens nella prima giornata di campionato grazie ad una super rimonta dopo essere stati sotto di due reti. La formazione Sang et Or si è portata avanti per 2-0 nei primi 22 minuti grazie alle reti di Florian Sotoca e Deiver Machado, ma i bretoni sono stati capaci di ribaltare tutto con due calci di rigore trasformati da Romain Del Castillo intervallati dal momentaneo 2-2 di Kenny Lala. Schierato titolare Martin Satriano, uscito poi al minuto 76 per far posto a Steve Mounié.