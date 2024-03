Tre punti esterni nel derby di Bretagna che profumano di Champions League. Continua il volo del Brest, che quest'oggi ha superato per 1-0 il Lorient nella sfida valida per la 27esima giornata della Ligue 1 francese, vittoria arrivata nei minuti finali grazie alla zampata di Romain Del Castillo che al minuto 86 trova il colpo da tre punti che fa sognare i Pirati, ora secondi in classifica a nove punti dal PSG capolista e a +4 dal Lille quarto in classifica.

Gioca praticamente tutto l'incontro Martin Satriano, l'attaccante arrivato dall'Inter, schierato titolare e sostituito al minuto 89 da Julien Le Cardinal.