In settimana se n'è parlato tantissimo. La 'partita delle polemiche' per il caso Masiello, non convocato dal Sudtirol in vista di un'accoglienza che i suoi ex tifosi del Bari gli avrebbero dedicato. È finita 2-2 dopo il doppio vantaggio altoatesino al San Nicola. E c'è stato anche un protagonista interista: Eddy Salcedo, che al 65' ha trovato la via della rete con un colpo al volo di pregevole fattura, completando la rimonta iniziata da Di Cesare (43'). Dopo una prima metà di primo tempo in cui la banda di Bisoli aveva incanalato il risultato sul binario ospite, con Tait (21') e Odogwu (37').