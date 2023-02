Come immagina un derby tra i grandi il piccolo (ma non troppo, essendo alto 190 centimetri a soli 14 anni!) Leonardo Mortarino? Il ragazzo del vivaio dell'Inter ha le idee già molto chiare: "Sogno di giocare il derby in finale di Champions League. Si decide ai rigori, io paro quello decisivo a Theo Hernandez e vinciamo", afferma ai microfoni di SportWeek. Mortarino rivela poi qual è il suo portiere di riferimento: "Jan Oblak: non ha uno stile bellissimo da vedere ma va dritto al sodo. Secondo me è uno dei più sottovalutati al mondo".