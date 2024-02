Già alta la febbre tra i tifosi del Bologna per la sfida del prossimo 9 marzo contro l'Inter, in quel Dall'Ara che per la squadra di Simone Inzaghi è risultato un autentico tabù con due sconfitte in due partite. Sulle ali dell'entusiasmo creato dai risultati della squadra di Thiago Motta, i sostenitori felsinei sono pronti a garantire un colpo d'occhio di quelli clamorosi: a due settimane dal match, il primo giorno di prevendita dei biglietti ha fatto registrare una quota di tagliandi staccati pari a 7mila unità, come comunica il club rossoblu sul suo sito uffiiciale.

Da mercoledì 28 febbraio l’acquisto sarà riservato ai possessori di Fidelity Card We Are One, sia su Web che nei punti vendita; da giovedì 29 febbraio la vendita sarà aperta ai residenti in provincia di Bologna, mentre da venerdì 1 marzo sarà vendita libera.