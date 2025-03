Il Comune di Milano ha approvato la richiesta di patrocinare la sfida di Nations League tra Italia e Germania, in programma il prossimo 20 marzo a San Siro, come accade di solito in questi casi, con una votazione favorevole in data 6 marzo. Dal documento redatto in merito alla votazione, si legge come il patrocinio del capoluogo lombardo porterà la FIGC, che ha presentato richiesta, a sostenere un costo complessivo di 700.000 euro.

Si tratta di un piccolo aumento rispetto ai 600.000 euro che la Federcalcio ha dovuto corrispondere al Comune di Milano per la partita contro la Francia del novembre scorso, riporta Calcio e Finanza. Inoltre, come si legge nel documento, "la concessione del patrocinio al sopra citato evento non comporta alcun onere di natura finanziaria o di altro genere a carico dell’Amministrazione Comunale, la quale si intende quindi sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento dell’iniziativa".