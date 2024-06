“È ancora tutto da decifrare. Ci sono squadre che devono ancora completarsi. L’Inter rimane favorita, il Napoli con Conte è una seria candidata per tornare a lottare per il vertice. Chi ha la possibilità di continuare con il proprio tecnico può fare meglio di altri”. Beppe Iachini commenta così la corsa scudetto che ripartirà con il prossimo campionato in un'intervista a Tuttomercatoweb.com.