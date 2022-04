Arriva il primo verdetto clamoroso di questa ondata di quarti di finale: il Bayern Monaco è fuori dalla Champions League. Dopo la sconfitta per 1-0 all’andata, i bavaresi in casa non vanno oltre l’1-1 con l’ottimo Villarreal, che dopo aver fatto fuori la Juventus elimina anche la formazione di Julian Nagelsmann. È il Bayern a passare in vantaggio con il solito Lewandowski al 93’, ma all’83 arriva la beffa del Sottomarino Giallo con Chukwueze, che firmando il gol dell’1-1 sancisce anche il passaggio del turno. Ai supplementari, invece, l'altra sfida della serata tra Real Madrid e Chelsea (1-3 al 90', stesso risultato dell'andata al Stamford Bridge).