Con il mese di giugno che volge al termine cominciano ad arrivare notizie sulle operazioni in uscita dell'Inter per quel che riguarda i ragazzi cresciuti nel settore giovanile e che anche nella prossima stagione andranno in giro a "farsi le ossa".

Secondo quanto riportato da tuttoc.com, Andrea Pelamatti è stato richiesto dal Caldiero Terme neopromosso in Serie C. Confermato, come avevamo già scritto su FcInterNews,it, l'interesse dell'Alcione per Giacomo Stabile, mentre Marco Motta e William Rovida dovrebbero giocare nella Pro Patria. Rovida aveva delle offerte dalla Serie B come secondo, ma ha preferito rimanere in un club nel quale potrà giocare.