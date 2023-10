Si va verso il tutto esaurito per Torino-Inter, match in programma sabato 21 ottobre alle ore 18 e valido per la nona giornata di Serie A. Come riportato da Tuttosport, Juric dovrà fare a meno sicuramente di Djidji e Soppy, ai box per infortunio. Dovrebbe invece rientrare nell’elenco dei convocati Alessandro Buongiorno, ma la sua presenza dal 1' resta in forte dubbio.