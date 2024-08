L'infortunio di lungo periodo capitato a Gianluca Scamacca cambia il mercato dell'Atalanta. Secondo Tuttosport, uno dei nomi sul taccuino dei bergamaschi è Andrea Pinamonti, 11 gol in A lo scorso anno a Sassuolo e ad oggi tra le alternative insieme a Simeone (Napoli), Beto (Everton) e Martial (svincolato). Più complicato Abraham che guadagna 5 milioni netti l'anno, non sostenibili per l'Atalanta.