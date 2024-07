Simone Inzaghi può sorridere in questi primi giorni di rituro. Come sottolineato da Tuttosport, i nuovi innesti arrivati in estate sono già tutti al lavoro alla Pinetina, fattore per nulla scontato nell’anno di Europei e Coppa America. Per cui, grazie a mancate convocazioni o eliminazioni premature, ecco già ad Appiano Taremi, Zielinki, Josep Martinez e il giovanissimo difensore spagnolo Alex Perez. Taremi, Zielinki, Josep Martinez e il giovanissimo difensore spagnolo Alex Perez.

"Più pesanti le presenze di Martinez, Zielinski e Taremi, candidati ad avere un ruolo da protagonisti nella prossima stagione. Ieri Zielinski, che è già disposizione in seguito all’uscita di scena della Polonia al termine della prima fase in Germania, ha svolto la seconda parte delle visite mediche al centro di medicina sportiva del Coni, poi si è recato alla Pinetina per la prima seduta con la sua nuova squadra. Il centrocampista polacco ha effettuato una serie di test atletici insieme ad Asllani, a sua volta fuori dagli Europei dopo le prime tre partite. Poi nel pomeriggio si è unito ai compagni sul campo", si legge.

Erano presenti solo i giocatori nerazzurri che sono stati meno utilizzati mercoledì nell’amichevole con il Lugano (sempre ai box Satriano e Vanheusden affaticati). Agli altri è stato concesso un pomeriggio di riposo, il primo di questo inizio di preparazione sempre con due allenamenti al giorno ad Appiano Gentile.