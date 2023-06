Si muovono due big europee per Lautaro Martinez, perno e capitan futuro dell'Inter, che ha dichiarato a più riprese di sentirsi felice a Milano. Secondo le informazioni del Times, sulle tracce del Toro ci sarebbe il Chelsea, consapevole di dover affrontare la concorrenza spietata del Real Madrid, rimasto da poco orfano del Pallone d'Oro 2022 Karim Benzema.

"L'ingaggio di un attaccante è tra gli obiettivi primari del Chelsea quest'estate e Martínez, il 25enne attaccante dell'Argentina, è in cima alla lista dei possibili obiettivi del club - si legge nel pezzo online del quotidiano inglese -. Mauricio Pochettino, il nuovo allenatore del Chelsea, anche lui argentino, è un ammiratore di lunga data di Martínez e crede che sia tra i migliori attaccanti del mondo. Martínez ha sviluppato una partnership impressionante all'Inter con Romelu Lukaku, l'attaccante in prestito che dovrebbe tornare al Chelsea per la pre-stagione. Il Chelsea si aspetta importanti trasferimenti quest'estate con molte uscite e arrivi, dai tre ai sei giocatori".

