LIlian Thuram, campione del mondo del 1998 con la Nazionale francese, ha ricordato nel corso di un'intervista a France Inter il suo impegno contro l'estrema destra. Ha parlato anche della posizione presa da suo figlio Marcus contro il Rassemblement National di Jordan Bardella in vista delle elezioni legislative in programma domenica col primo turno: "Purtroppo abbiamo negato per anni il razzismo del Fronte Nazionale, che è un partito in cui c'è un odio anti-musulmano estremamente profondo. Queste persone che hanno questa violenza dentro di loro la esprimono liberamente oggi, ed è estremamente pericolosa. Quindi immaginate che domani, quando saranno al potere, dovremo davvero prendere le cose molto sul serio”, ha aggiunto, indicando in particolare “il ruolo di certi media” e di “certi politici” nell’ascesa delle idee di estrema destra.

A proposito delle parole dei giorni scorsi dell'attaccante dell'Inter, Thuram senior ha affermato: “Non ne ho parlato con lui, ma è frutto di educazione. Ho sempre cercato di educare i miei due ragazzi sul fatto che dobbiamo prenderci cura degli altri, rispettare gli altri. È molto importante. Non dobbiamo essere indifferenti. Oggi ci sono discorsi estremamente omofobici; purtroppo, viviamo in una società in cui a volte siamo indifferenti agli altri. Ho sempre detto ai miei figli che non collaboriamo con odio, a qualunque costo. Ho sempre educato i miei figli raccontando loro una frase di Albert Einstein che diceva: 'Il mondo è cattivo, non a causa di coloro che fanno il male, ma a causa di coloro che lasciano che accada e che guardano'. L'idea è di non rimanere in silenzio, per non comportarci come se non lo sapessimo".