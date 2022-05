Alla fine, i tentativi di Beppe Marotta e Piero Ausilio di avvicinarsi alle richieste di Ivan Perisic sono andati a vuoto. Il calciatore croato a ore sarà a Londra per svolgere le visite mediche propedeutiche all'accordo con il Tottenham, dove ritroverà Antonio Conte che il primo anno non era contento dei risultati di Ivan il Terribile di quinto a centrocampo, agevolandone il prestito al Bayern Monaco, salvo poi vederlo esplodere in quel ruolo la stagione successiva. Secondo le indiscrezioni di Sport Mediaset, Perisic andrà così a realizzare un proposito che covava già dalla scorsa estate: ad Appiano Gentile si racconta infatti che l'esterno non avesse intenzione di rinnovare già allora il suo contratto, e che desiderasse un approdo in Premier League. La presenza di Conte in un Tottenham competitivo è stato il tassello mancante del puzzle.