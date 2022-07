Entrato nel mirino dell'Inter, Nikola Milenkovic, preoccupa la dirigenza della Fiorentina che, come dichiarato nei giorni scorsi vorrebbe poter trattenere il giocatore ma non esclude una possibile cessione. Il futuro del difensore centrale infatti non è ancora così certo e come più volte sbandierato resta l'obiettivo numero uno per l'Inter di Simone Inzaghi, interessata al serbo già prima dell'affare poi sfumato Bremer, e cresciuto ulteriormente dopo ancor il passaggio del brasiliano in bianconero. Il club viola dunque, consci di quello che il mercato potrebbe imporre, sta già lavorando per un eventuale sostituto. A riferirlo è Sportmediaset che parla di Perr Schuurs, centrale classe 1999 di proprietà dell'Ajax, sulle cui tracce ci sarebbero anche Bologna e Torino. Il club di Amsterdam potrebbe lasciarlo partire per 10-11 milioni di euro.