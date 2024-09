Il futuro di Joaquin Correa è ormai la telenovela dell'estate. Come riportato da Sportmediaset, difficilmente l'attaccante argentino andrà al Panathinaikos. il suo trasferimento al club greco sembrava ormai cosa fatta, ma nelle ultime ore la trattativa si è arenata nonostante l'accordo già raggiunto tra le parti. Il motivo è presto detto: c'era poco tempo a disposizione per chiudere l'affare, dato che ieri sera, 4 settembre, era fissata la scadenza per presentare la lista dei calciatori che prenderanno parte alla Conference League. Il club non avrebbe dunque avuto i tempi tecnici per tesserare il calciatore e poi inserirlo in lista.

Un addio del Tucu comunque non va escluso: nelle ultime ore diversi club turchi hanno mostrato interesse (LEGGI QUI). Il giocatore è in scadenza nel 2025, dunque si sta riflettendo se tenerlo in rosa, a questo punto come quinta punta, o se cederlo a titolo definitivo