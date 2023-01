La storia tra l’Inter e Roberto Gagliardini è ormai giunta ai titoli di coda. È infatti ormai cosa risaputa che il calciatore non voglia restare a Milano, dove non gli verrebbe garantito il minutaggio desiderato. come riportato da Sky Sport, sul centrocampista c’è un sondaggio da parte del Nottingham Forest, anche se non è chiaro se il club inglese voglia portarlo subito in Inghilterra o se intenda aspettare giugno, quando il calciatore sarà svincolato.