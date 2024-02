Come già reso noto nelle scorse ore, sarà Yann Sommer il grande assente del pomeriggio di Lecce di domani. Il portiere svizzero come annunciato non partirà con la squadra di Inzaghi per Lecce per via di un'influenza e ha lasciato anzitempo il centro di allenamento di Appiano Gentile come mostrano le immagini di Sky Sport.