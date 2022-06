La topica di Bologna non ha sostanzialmente inficiato sulle valutazioni intorno a Ionut Radu: per il portiere romeno dell'Inter, riferisce Sky Sport, arrivano interessamenti non solo da parte di club italiani come la Cremonese. Negli ultimi giorni infatti i suoi agenti hanno avuto dei primi contatti anche con alcune squadre francesi e spagnole. Sondaggi esplorativi che potrebbero essere approfonditi nelle prossime settimane.