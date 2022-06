Sono ore caldissime sul fronte Londra-Milano per il possibile ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. I due club, secondo quanto riportato da Sky Sport, stanno cercando di trovare la giusta formula per definire l'affare.

Al momento quella del prestito oneroso sembra la più probabile, ma i due club stanno parlando anche di altri giocatori. Non è dunque da escludere che nell'affare rientri qualche altro calciatore o che ci sia un altro affare in vista tra Inter e Chelsea.