In attesa di scoprire quali nerazzurri scenderanno in campo nelle sfide di stasera con Francia, Italia, Albania, Turchia e Olanda, Sky Sport fa il punto della situazione di casa Inter, dove i nerazzurri non convocati con le Nazionali e rimasti a Milano stanno godendo del secondo giorno di riposo concesso da Inzaghi.



L’allenatore nerazzurro ha dispensato dagli allenamenti i giocatori, rimasti appunto a riposo nella giornata di ieri e di oggi. Previsto per domani il rientro ad Appiano Gentile, dove è atteso anche Nicolò Barella che tornerà ad allenarsi con i compagni. Procede spedito il recupero di Buchanan, ancora alle prese però con il lavoro personalizzato. L’emittente televisiva fa inoltre sapere che il primo dei Nazionali a rientrare alla Pinetina nei prossimi giorni sarà Marko Arnautovic, ieri due volte in gol con la sua Austria, e atteso a Milano già domani.