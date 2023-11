>Sebbene il derby d'Italia sia ancora apparentemente lontano, alla luce dei minutaggi accumulati dai giocatori dell'Inter sui vari campi del mondo, Sky Sport prova ad abbozzare una prima idea di probabile formazione di Inzaghi contro i bianconeri. Tra i più utilizzati da Spalletti in questo doppio impegno che ha consegnato agli azzurri la Qualificazione agli Europei di Germania, ci sono Barella e Acerbi, ma è difficile ipotizzare ad un'assenza del centrocampista sardo e del difensore ex Lazio proprio contro i bianconeri. Altrettanto 'spremuto' l'attaccante cileno Alexis Sanchez e ultimo a rientrare a Milano, motivo per il quale è difficile pensare ad un impiego contro la squadra di Allegri. Tutte le strade dunque portano alla titolarità della coppia d'attacco Thuram-Lautaro.