L'incidente che costringerà Manuel Neuer a rimanere fermo per il resto della stagione porta il Bayern Monaco a buttarsi sul mercato per cercare un nuovo portiere. La prima pista, riporta Sky Sports Deutschland, è quella che porta al ritorno alla base di Alexander Nübel, attualmente in prestito al Monaco in Francia. Ma ci sono delle difficoltà di vario tipo: il club del Principato vorrebbe tenerlo anche la prossima stagione invece di rispedirlo in Baviera, e oltretutto non è prevista una cifra per l'eventuale riscatto. In più, Nübel è ai ferri corti, se non peggio, con l'allenatore dei portieri del Bayern, Toni Tapalovic.