Milan Skriniar, anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate in mattinata dall'ad Beppe Marotta, resta il giocatore top indiziato a lasciare l'Inter in questa sessione di mercato. I discorsi con il Paris Saint-Germain, spiega Sportitalia, sono talmente ben impostati che sembra difficile una frenata nella trattativa che, per ora, ha visto il club francese spingersi a offrire 65 milioni di euro, a cui potrebbero essere aggiunti dei bonus. Il PSG non raggiungerà quota 80 mln, come vorrebbero in Viale della Liberazione, ma la strada è tracciata. Dopodiché, i nerazzurri si fionderanno su Gleison Bremer, difensore brasiliano bloccato da tempo.