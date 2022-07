Un vero e proprio triangolo di attaccanti con il futuro ancora da decifrare.. Secondo quanto riporta 'Sportitalia', il classe '99 Andrea Pinamonti, se l'Atalanta dovesse cedere uno tra Muriel e Zapata (sul primo è in pressing la Roma), scioglierebbe le riserve per accettare definitivamente la corte di Gasperini per un affare intorno ai 20 milioni. L'operazione sarebbe in prestito con diritto od obbligo di riscatto (ancora da precisare, ndr), con il controriscatto in favore dell'Inter. Il Monza è ancora in corsa, benché Galliani preveda di chiudere la trattativa per Petagna entro mercoledì prossimo, limando i restanti dettagli con il Napoli.