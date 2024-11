Dopo diversi mesi, Benjamin Pavard torna ad assaporare l'aria di Clairefontaine, visto che Didier Deschamps ha richiamato il difensore dell'Inter vista l'assenza di Wesley Fofana, destino condiviso con l'attaccante del Bayern Monaco Kingsley Coman. Ma come hanno vissuto i due le esclusioni post-Europeo? RMC Sport spiega la differenza di atteggiamento tra i due: Coman, nello specifico, ha confermato la sua natura di elemento taciturno e poco incline ad esternare i suoi sentimenti e non ha avuto una discussione importante o una spiegazione chiara con il ct preferendo concentrarsi sul campo. E ultimamente pare aver ritrovato il suo ritmo, al punto che nelle ultime quattro giornate di Bundesliga ha disputato una serie di buone prestazioni, con tre gol e un assist. Un ritorno alla forma che forse si spiega con il fatto che Coman ha avuto più tempo per sé, senza raduni internazionali.

Diverso l'atteggiamento dell'interista, che già nei giorni scorsi, attraverso un'intervista al magazine GQ, ha lanciato un appello diretto a Deschamps per riportarlo in Nazionale. Il problema è che Pavard preferisce giocare al centro piuttosto che a destra, e che nella mente dell'allenatore, che ha finito per accogliere la sua richiesta, diversi giocatori vengono prima di lui.