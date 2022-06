Nella mattinata di ieri ha avuto luogo un primo incontro tra i rappresentanti di Inter e Milan e Andrea Pillon , il coordinatore del dibattito pubblico (ma la cui nomina potrà essere formalizzata solo dopo l’approvazione del bilancio cittadino) sul nuovo stadio a San Siro . Lo riferisce La Repubblica, che per l'appunto parla di una "riunione ancora informale"

I due club meneghini, rappresentati da Giuseppe Bonomi e dall’ad nerazzurro Alessandro Antonello, hanno ricevuto da Pillon le prime indicazioni sulla formula del dibattito e su come il dossier presentato dovrà essere predisposto per soddisfare i criteri della consultazione come prevede la procedura.