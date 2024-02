"L’Inter ha Thuram, la Roma ha Lukaku". Questa la considerazione di Repubblica dopo il 4-2 nerazzurro all'Olimpico di ieri. Chiaramente - come puntualizza il quotidiano - la differenza tra Inter e Roma non si esaurisce nel duello a distanza tra quello che è e quello che è stato il centravanti interista, ma buona parte della differenza in campo, poi, effettivamente è stata marcata dalla prestazione del francese da una parte e del belga dall'altra. Romelu si scioglie quando il gioco si fa duro, mentre Marcus emerge con eleganza e prepotenza.