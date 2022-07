Il quotidiano La Repubblica rilancia la notizia del possibile interesse da parte di Investcorp e Ares Capital nell'acquisizione dell'Inter, rivelando in aggiunta un retroscena relativo alla presenza della delegazione del club nerazzurro al gala della Serie A dello scorso maggio ospitato al Metropolitan Museum di Nrew York. A guidare il gruppo era stato il Ceo Alessandro Antonello, accompagnato da altri dirigenti tra cui Luca Danovaro , che si occupa dei ricavi del club, Barbara Biggi , direttrice Global Marketing & Partnership e un rappresentante di Goldman Sachs, tifoso interista.

In quei giorni i dirigenti, oltre alla presenza al Gala celebrativo dell'inaugurazione dei nuovi uffici della Lega nella megalopoli statunitense, hanno incontrato anche i membri di un club di tifosi a Little Italy. E alcuni testimoni raccontano che nel corso di uno degli eventi pubblici, un membro del gruppo, rispondendo a una domanda, avrebbe commentato: "Chi non compra il Milan, compra l'Inter".