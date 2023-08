Accostato per mesi all'Inter nei discorsi con il Barcellona per Marcelo Brozovic, poi volato all'Al-Nassr, Franck Kessié ora potrebbe lasciare l'Europa per trasferirsi in Arabia Saudita, all'Al-Ahli. Questa, secondo Relevo, l'opzione di mercato più concreta per l'ex Milan, che si è detto aperto a firmare per il club che quest'estate ha già ingaggiato gente del calibro di Roberto Firmino, Riyad Mahrez e Allan Saint-Maximin.