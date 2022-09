La Nazionale argentina ha salutato ieri Miami e ha raggiunto il New Jersey, dove nella notte italiana di mercoledì affronterà la Giamaica nella penultima tappa di avvicinamento a Qatar 2022. Lionel Scaloni non ha ancora sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista della seconda amichevole del tour negli States dell'Albiceleste campione del Sudamerica: in particolare, riferiscono i colleghi di Olé, rimane aperto un ballottaggio su tutti in attacco, con gli interisti Joaquin Correa e Lautaro Martinez che si giocano un posto per guidare il tridente composto per gli altri 2/3 da Lionel Messi e Angel Di Maria.