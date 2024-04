Contrariamente a quanto era successo con Brahimi, Mbemba ed Herrera, giocatori in scadenza di contratto con il Porto che furono utilizzati fino all'ultimo, Sergio Conceicao sembra aver messo ai margini del suo progetto tecnico Mehdi Taremi, attaccante che lascerà l'Estadio Do Dragao per unirsi all'Inter dal prossimo 1° luglio.

Sabato, contro l'Estoril, l'attaccante iraniano non è stato inserito nella lista dei convocati per la seconda partita di fila dopo aver giocato appena 55 minuti dal suo ritorno in Portogallo dalla Coppa d'Asia (in mezzo c'è anche stato un infortunio, per la cronaca). Secondo quanto spiega O Jogo, il cambio tattico può giustificare la perdita della titolarità, ma la doppia esclusione dai convocati fa pensare che c'entri qualcosa la storia delle visite mediche per conto dei nerazzurri programmate e poi saltate all'improvviso qualche settimana fa.