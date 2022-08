La domanda che diversi club hanno posto alla UEFA è se questa strategia del Barcellona non sia un modo per aggirare le nuove regole o, al contrario, ci sarà il via libera e quindi tutti i club potranno fare lo stesso. Insomma, ancora prima che il nuovo FPF entri in vigore ecco spuntare il primo allarme rosso. Qualora la UEFA dovesse respingere il ricorso a strumenti di questo tipo, per il Barcellona potrebbe iniziare un periodo piuttosto complesso.