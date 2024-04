Nonostante sia da diverso tempo in Italia, Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez, continua a usare lo spagnolo per i suoi post social. Qualche follower ha chiesto la motivazione e lei non si è tirata indietro: "Certo che parlo italiano. Non faccio storie su Instagram in italiano perché la maggior parte del mio pubblico parla spagnolo e faccio fatica a tradurre tutto. E comunque lo spagnolo è una lingua bellissima, vi serve per imparare (ride, ndr). Ma prometto che parlerò anche in italiano”. Oltretutto, la Gandolfo vanta origini italiane essendo di padre siciliano.