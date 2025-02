Le pubblicità di giochi e scommesse stanno per tornare nel calcio. La Commissione Cultura del Senato, domani, dovrebbe dare il via libera all'Affare sulle prospettive di riforma del calcio italiano, che dovrebbe superare il Decreto Dignità del 2018.

Quest'ultimo è il provvedimento con cui allora fu vietata qualsiasi forma di pubblicità anche indiretta a giochi o scommesse con vincite in denaro. Il ministro Andrea Abodi darà forma alla revisione della norma, con una distinzione tra legale e illegale, lasciando quindi via libera per i concessionari autorizzati.

In questo modo la pubblicità tornerà legale anche su banner e cartellonistica negli impianti sportivi.