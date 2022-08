Non solo l'Italia con Juventus e Inter in prima fila, per Nikola Milenkovic della Fiorentina ci sarebbe anche la possibilità di trasferimento all'estero. Come riporta l'edizione fiorentina de La Repubblica, l'agente del serbo, Fali Ramadani, sta infatti sondando il terreno anche in Inghilterra e Spagna con l'obiettivo di presentare ai viola un'offerta per il centrale difensivo.