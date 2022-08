Ancora 48 ore: sono quelle che la Fiorentina si è data per definire il destino di Nikola Milenkovic. Il quotidiano La Nazione, nella sua edizione odierna, si sofferma su quello che è il quadro generale della situazione: ad oggi offerte ufficiali non ci sono e l'agente Fali Ramadani è in pressing con i club interessati come Inter, Juventus e Atletico Madrid, per capire se c’è la volontà di presentare o meno i 15 milioni richiesti dai viola. Comunque, i rapporti tra la dirigenza gigliata e il difensore rimangono cordiali, senza che ci siano mai state alcune imposizioni. Qualora non giungessero offerte ufficiali il giocatore rimarrà a Firenze firmando un rinnovo con aumento nelle prossime settimane.