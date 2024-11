Portogallo e Polonia si affronteranno questa sera allo stadio Do Dragao di Oporto per l'ultima giornata del gruppo 1 della Lega A di Nations League. Michal Probierz, commissario tecnico della Nazionale polacca, consegna come annunciato la fascia di capitano a Piotr Zielinski, in sostituzione dell'assente Robert Lewandowski. Il giocatore dell'Inter sarà impiegato nel ruolo di mezzala, mentre in cabina di regia nel 3-5-2 di Probierz ci sarà Taras Romanczuk.