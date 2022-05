Fari puntati su Armando Broja, calciatore albanese in forza al Southampton, in prestito dal Chelsea. Profilo che pare aver attirato anche le attenzioni di alcuni club italiani, tra cui l'Inter, oltre a varie squadre inglesi. Il futuro del classe 2001 è però tutto da scrivere: i Blues dovranno decidere se dare al giocatore la possibilità di giocare in prima squadra o monetizzare da un'eventuale cessione, viste le diverse potenziali richieste. A renderlo noto è il portale Goal.com che, sebbene non si abbia attualmente una valutazione di mercato ancora ben stabilita, parla di un valore monetario di circa 25 milioni di sterline. L'attaccante è sotto contratto con il club londinese fino al 2026 e molto del suo prosieguo di carriera dipenderà da Thomas Tuchel. "Prima di tutto, i giocatori in prestito (tra cui il classe 2001) torneranno perché sono nostri giocatori - aveva detto il manager tedesco -. Quando li diamo in prestito, lo facciamo per loro ma anche per riaverli migliori e più esperti. Sono i nostri giocatori e voglio averli in pre-stagione e poi decidiamo cosa sta succedendo. È troppo presto per prevedere il futuro per loro dato il ruolo dell'intera stagione, ma torneranno per la pre-season, questo è certo".