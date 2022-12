Sono ore di riflessione in casa Borussia Mönchengladbach relativamente alle situazioni di Marcus Thuram, Ramy Bensebaini e Yann Sommer, tre titolarissimi che hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno. I dirigenti dei Fohlen si stanno chiedendo quale sia la strategia migliore: cedere a gennaio per guadagnare qualche milione o perdere i giocatori a zero sperando in una qualificazione alle Coppe che garantirebbe introiti importanti? "Bisogna sempre soppesare quale sarebbe il ritorno finanziario e quale è il valore sportivo di questi giocatori", ha spiegato Roland Virkus, ds dei tedeschi, alla BILD.