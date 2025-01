Alex Meret e il Napoli discutono come no da tempo relativamente al prolungamento del contratto da circa due milioni a stagione che scadrà il prossimo giugno, ma l'accordo stenta ad arrivare nonostante le due parti in questi mesi si siano confrontate e il dialogo non sia mai mancato. Nonostante ciò, sottolinea la Gazzetta dello Sport, non si riesce ad arrivare alla fumata bianca.

L’idea, secondo la Rosea, sarebbe di andare avanti insieme fino al 2027 ma club e giocatore non hanno raggiunto l’intesa sulle cifre. Ed è in questo contesto che sta pensando di inserirsi l'Inter, sempre vigile sul giocatore ex Udinese.