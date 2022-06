Sarebbe stato decisivo l'intervento di Simone Inzaghi per spingere Steven Zhang al rilancio nella trattativa col Chelsea per riportare a Milano Romelu Lukaku, l’investimento che il tecnico nerazzurro ritiene più importante per la sua seconda stagione alla guida della Beneamata. Stando a Gazzetta.it, il pressing dell'ex Lazio, ieri presente in sede con tutto lo stato maggiore, ha convinto il club a formulare una nuova offerta ai Blues da 7 milioni di euro più 2 di bonus per il prestito annuale. Uno sforzo economico necessario anche a costo di mettere in standby l'altro affare a un passo dalla definizione, quello legato a Paulo Dybala, spiegano i colleghi della rosea: l'operazione ora è ferma perché sono in corso delle riflessioni sul parco attaccanti, troppo sovraffolato in caso di ritorno di Big Rom. "Se Sanchez sarà in qualche modo accompagnato ai saluti con una buonuscita, Marotta e Ausilio non hanno riscontrato interesse in giro per l’Europa su Correa e i movimenti intorno a Dzeko sono molto timidi (ultimo il Valencia). Ecco perché ora l’Inter non può e non vuole spingere per Dybala. Marotta avrebbe dovuto incontrare l’entourage dell’argentino tra oggi e domani, ma nessun appuntamento è stato fissato: difficile accada qualcosa questa settimana. Per questo matrimonio, insomma, bisogna aspettare", si legge.