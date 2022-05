Come riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, è ancora presto per capire quali squadre possano essere interessate a Ionut Andrei Radu, con il portiere nerazzurro destinato a un nuovo prestito e un calciomercato che promette di dare il via a un giro di portieri non indifferente. Sarebbe scoperto tra i pali l'Empoli se decidesse di cedere Guglielmo Vicario che ha molto mercato, mentre la Cremonese non avrà più Marco Carnesecchi, in rientro all'Atalanta dal prestito e cercato dalla Lazio. Ma anche altrove gli equilibri potrebbero variare non poco (Salernitana e Lecce, per fare due esempi), offrendo opportunità anche al portiere romeno. Più difficile, ma non impossibile, un'esperienza in Serie B, ma soltanto in una piazza importante con ambizioni di promozione, magari nel caso in cui dalla A e dall'estero non arrivino chiamate convincenti. C'è però un ostacolo: il milione di euro di ingaggio netto che non tutti potrebbero essere disposti ad accettare.