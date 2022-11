In vista del derby d'Italia in programma domenica sera all'Allianz Stadium tra Juventus e Inter, La Gazzetta dello Sport svela un retroscena di mercato su Nicolò Fagioli, centrocampista bianconero classe 2001. "La Juve fu più lesta su un giovanissimo Fagioli, che i nerazzurri avevano praticamente in mano appena quattordicenne: Nicolò scelse Torino per la sua fede bianconera e per indossare la stessa maglia del suo idolo, Alessandro Del Piero", si legge sulla Rosea.