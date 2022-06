L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Gianluca Scamacca. A gennaio ha declinato offerte dall'estero, convinto di poter ambire a una maglia prestigiosa in Serie A. Ma la richiesta del Sassuolo (45 milioni) ha spaventato Inter, Milan e Juve, che si sono mosse su altre piste. Ora Scamacca deve decidere se restare ancora al Sassuolo o aprire all'avventura straniera. Il West Ham ha chiesto informazioni e non sembra spaventato dalla domanda del club neroverde. Sullo sfondo c'è il Paris Saint-Germain, che aspetta gli sviluppi del suo mercato in uscita prima di presentare una proposta ufficiale.