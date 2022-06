Paulo Dybala nelle prossime ore sceglierà il suo nuovo club, visto che a fine mese sarà ufficialmente svincolato. L’Inter è da tempo vigile sull’attaccante ormai ex Juventus, ma non è da escludere per la Joya una pista che porti in Premier League. Secondo quanto riportato dal Daily Express, Arsenal e Tottenham sono pronte a darsi battaglia per l’argentino, che comunque preferirebbe rimanere in Serie A.