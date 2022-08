Dovrà guardarsi dalla concorrenza di più di una squadra l'Inter se vorrà assicurarsi Manuel Akanji in questa sessione di mercato o a zero nella prossima estate. Le rivali per il difensore in scadenza col Borussia Dortmund non mancano di certo e tra queste ci sarebbe anche una società di Premier League. Come riportato dal Daily Mail, la cessione ormai sempre più vicina di Fofana al Chelsea porterebbe infatti il Leicester a scatenare l'offensiva proprio per il centrale svizzero.